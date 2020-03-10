مقر العمليات يلغي احتفالات نوروز التقليدية في باكو وأقاليم أذربيجان

باكو، 10 مارس، أذرتاج

بادرت منظمة الصحة العالمية بتشديد إجراءات وقائية من جانب الدول وكذلك بتأجيل مواعيد الفعاليات الجماهيرية نظرا لزيادة حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا عبر العالم في الأيام الأخيرة وتوسع جغرافيا الفيروس.

قال مقر العمليات الخاصة لدى مكتب الوزراء إن أذربيجان هي الأخرى شددت إجراءات وقائية على نطاق البلد بتوسع دائرة إحاطة الفيروس على نطاق العالم وإذ يعلن المقر عن إلغاء احتفالات عيد نوروز في العاصمة باكو وسائر أقاليم أذربيجان مما كان مخططا في شهر مارس.

كما دعا المقر انطلاقا من مشاورات منظمة مع الخبراء وتوصيات منظمة الصحة العالمية مؤسسات مختلفة لعدم تنظيم فعاليات جماهيرية خلال مدة قريبة ولتغيير مواعيد الفعاليات المحددة مواعيدها سابقا.

وأوصى بالتجنب من تحديد مواعيد حفلات زفاف وعزاء في الأشهر المقبلة القريبة او تأجيلها.

وكرر المقر توصياته للمواطنين بالتحلي بالحذر والحيطة واليقظة مراعاة إجراءات وقائية خاصة التجنب من مغادرة البلد إلى الخارج.

يذكر أن عدوى فيروس كورونا انتشرت عبر العالم بعد أن ظهرت في ديسمبر العام الماضي بمدينة ووهان الصينية وتفشت الوباء حاليا على نطاق 115 بلد.

وبلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا عبر العالم 114515 حالة إصابة وتشافى 64280 مصاب منهم وتوفي 4027 مصاب.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية على هذه العدوى اسم كوفيد-19 في 11 فبراير.