إحصاءات كنجة تكشف عن حجم الإنتاج والخدمات خلال 2019م

كنجة، 10 مارس، أذرتاج

كشفت إحصاءات كنجة في بيان عن حجم وقيمة الإنتاج والخدمات في المدينة خلال عام 2019م الماضي.

وجاء في البيان أن حجم الإنتاج والخدمات خلال 2019م بلغ مليارا و69 مليون مانات وأن 5ر73 في المائة من المنتجات العامة أنتجت في التصنيف غير الحكومي.

وبلغت قيمة المنتجات العامة لكل فرد من الأهالي 3194 مانات وذلك أكثر بنسبة 6ر2 في المائة قياسا إلى العام السابق.

وقالت إن 4ر40 في المائة من إجمالي المنتجات خلال العام الماضي أنتجت في الصناعة و3ر0 في المائة في الزراعة و2ر22 في المائة في الإنشاء والبناء و4ر5 في المائة في النقل و5ر0 في المائة في المعلومات والاتصالات و2ر31 في المائة في التجارة وإصلاح وسائل النقل. كما كانت 9ر62 في المائة من المنتجات في المجال الإنتاجي من الاقتصاد و1ر37 في المائة في مجال الخدمات. وبلغت الزنة الصافية من الإنتاج العام لحصة الدولة من الاقتصاد و5ر25 في المائة من نصيب التصنيف غير الحكومي.