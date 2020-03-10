114422 شخص مصاب بكورونا في جميع أنحاء العالم
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)
أعلنت منظمة الصحة العالمية معلومات أخيرة متعلقة بنوع جديد من فيروس كورونا (كوفيد-19).
أفادت وكالة أذرتاج انه أصاب 114422 شخص في جميع أنحاء العالم، مع 64088 حالة شفاء و4027 حالة وفاة.
البلدان الأكثر تضرراً هي الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
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