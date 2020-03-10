إدارة دوري كرة القدم للمحترفين ترسم إقامة جولتين مقبلتين دون جمهور

باكو، 10 مارس، أذرتاج

رسم رئيس إدارة دوري كرة القدم للمحترفين الأذربيجاني رامن موسايف في العاشر من مارس اليوم إقامة جولتين مقبلتين بدوريي الممتاز والدرجة الأولى وراء الأبواب المغلقة.

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص إلى تنظيم مباريات الجولتين الـ19 والـ20 بدوري الدرجة الأولى وكذلك الجولتين الـ21 والـ22 بدوري الممتاز دون جمهور ضمن إجراءات وقائية بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا.

ويستثني المرسوم مسؤولين عن تنظيم المباريات وعن الأندية وكذلك ممثلين عن وسائل الإعلام معتمدين من دخول الملاعب.