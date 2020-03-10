باكو، 10 مارس (اذرتاج). أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني قراره عن تسريح 312 شخص كان قد تم إخضاعهم مؤخرا للحجر الصحي الاحتياطي بشبهة اصابتهم بفيروس كورونا. اضافت انه تم تسريهم بعد التأكد من خلوهم من فيروس كرونا.

AZERTAG.AZ : أذربيجان: تسريح 312 من الحجر الصحي بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا

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