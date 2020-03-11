البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 11 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 مارس / آذار.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 11 مارس / آذار كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0272
أورو EUR 1 1.9284
دولار استرالي AUD 1 1.1048
روبل بلاروسي BYN 1 0.7368
ريال برازيلي BRL 1 0.3662
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1063
كرون دنماركي DKK 1 0.2581
لاري جورجي GEL 1 0.5963
روبي هندي INR 1 0.023
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188
دولار كنادا CAD 1 1.2406
دينار الكويت KWD 1 5.5498
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4013
بيسو المكسيك MXN 1 0.0812
جنيه مصري EGP 1 0.108
لاي مولدوفا MDL 1 0.098
كرون النرويج NOK 1 0.1779
زلوتي بولندا PLN 1 0.4478
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0043
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243
روبل روسي RUB 1 0.0241
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3693
دولار سنغافورة SGD 1 1.2231
ريال السعودية SAR 1 0.4528
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1756
دولار تايوان TWD 1 0.0567
ليرة تركيا TRY 1 0.2768
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0668
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0684
كرون التشيك CZK 1 0.0752
يوان الصين CNY 1 0.2445
جنيه إنكليزي GBP 1 2.1971
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4816
كرون السويد SEK 1 0.1792
فرنك سويسرا CHF 1 1.8193
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1422
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.6304
بيسو تشيلي CLP 100 0.2034
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179
روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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