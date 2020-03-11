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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٣٣]

    باكو، 11 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 مارس / آذار.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 11 مارس / آذار كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0272

    أورو EUR 1 1.9284

    دولار استرالي AUD 1 1.1048

    روبل بلاروسي BYN 1 0.7368

    ريال برازيلي BRL 1 0.3662

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1063

    كرون دنماركي DKK 1 0.2581

    لاري جورجي GEL 1 0.5963

    روبي هندي INR 1 0.023

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188

    دولار كنادا CAD 1 1.2406

    دينار الكويت KWD 1 5.5498

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4013

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0812

    جنيه مصري EGP 1 0.108

    لاي مولدوفا MDL 1 0.098

    كرون النرويج NOK 1 0.1779

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4478

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0043

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243

    روبل روسي RUB 1 0.0241

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3693

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2231

    ريال السعودية SAR 1 0.4528

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1756

    دولار تايوان TWD 1 0.0567

    ليرة تركيا TRY 1 0.2768

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0668

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0684

    كرون التشيك CZK 1 0.0752

    يوان الصين CNY 1 0.2445

    جنيه إنكليزي GBP 1 2.1971

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4816

    كرون السويد SEK 1 0.1792

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8193

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1422

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.6304

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2034

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179

    روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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