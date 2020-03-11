باكو، 11 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 11 مارس / آذار. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 11 مارس / آذار كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0272 أورو EUR 1 1.9284 دولار استرالي AUD 1 1.1048 روبل بلاروسي BYN 1 0.7368 ريال برازيلي BRL 1 0.3662 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1063 كرون دنماركي DKK 1 0.2581 لاري جورجي GEL 1 0.5963 روبي هندي INR 1 0.023 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188 دولار كنادا CAD 1 1.2406 دينار الكويت KWD 1 5.5498 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4013 بيسو المكسيك MXN 1 0.0812 جنيه مصري EGP 1 0.108 لاي مولدوفا MDL 1 0.098 كرون النرويج NOK 1 0.1779 زلوتي بولندا PLN 1 0.4478 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0043 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0243 روبل روسي RUB 1 0.0241 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3693 دولار سنغافورة SGD 1 1.2231 ريال السعودية SAR 1 0.4528 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1756 دولار تايوان TWD 1 0.0567 ليرة تركيا TRY 1 0.2768 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0668 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0684 كرون التشيك CZK 1 0.0752 يوان الصين CNY 1 0.2445 جنيه إنكليزي GBP 1 2.1971 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4816 كرون السويد SEK 1 0.1792 فرنك سويسرا CHF 1 1.8193 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1422 ليرة لبنان LBP 100 0.1121 ين اليابان JPY 100 1.6304 بيسو تشيلي CLP 100 0.2034 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179 روبيا اندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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