باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج) وصل رئيس تركمنستان قربانقلي بردي محمدوف إلى أذربيجان في زيارة رسمية في 11 مارس. أفادت وكالة أذرتاج أنه اصطف حرس الشرف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الضيف الرفيع. وكان في استقبال الرئيس التركماني النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيبوف ونائب وزير الخارجية خلف وخلفوف ومسؤولون آخرون.

AZERTAG.AZ : رئيس تركمنستان يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

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