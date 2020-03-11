باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج) جرت اليوم مراسم استقبال رسمية لرئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في الساحة المزينة بأعلام أذربيجان وتركمانستان تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى. واستقبل الرئيس إلهام علييف رئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف. ثم قدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس التركماني. استعرض الرئيس إلهام علييف والرئيس التركماني قربانقولي بيردي محمدوف أمام حرس الشرف. ورحب الرئيس التركماني بالجنود الأذربيجانيين. ثم تم عزف النشيدين الوطنيين لجمهوريتي تركمانستان وأذربيجان. وصافح رئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف كبار المسئولين الأذربيجانيين، وكذلك صافح الرئيس الأذربيجاني الهام علييف بدوره أعضاء الوفد المرافق للرئيس التركماني. واستعرض حرس الشرف أمام الرئيسين الأذربيجاني والتركماني تحت أصداء النشيد العسكري. وفي ختام المراسم التقطت صورة تذكارية للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف.

AZERTAG.AZ : مراسم استقبال رسمية للرئيس التركماني في أذربيجان

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