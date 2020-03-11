باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج) أقيم اليوم لقاء على حدة بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف بعد انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية في أذربيجان.

AZERTAG.AZ : لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وتركمانستان (سيتم تحديث)

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