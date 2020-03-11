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    أخبار رسمية


    لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والتركماني (سيتم تحديث)

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٤٨]

    باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)

    عقب انتهاء اللقاء على حدة جرى اليوم لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف بحضور وفدي كلا البلدين.

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