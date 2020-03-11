لقاء موسع بين الرئيسين الأذربيجاني والتركماني (سيتم تحديث)
AzerTAg.az
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٤٨]
باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)
عقب انتهاء اللقاء على حدة جرى اليوم لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف بحضور وفدي كلا البلدين.
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