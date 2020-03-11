باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)

جرى اليوم حفل توقيع وثائق أذربيجانية تركمانية بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركماني قربانقولي بيردي محمدوف.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم التوقيع على البيان المشترك لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف من قبل رئيسي الدولتين إلهام علييف وقوربانقولي بيردي محمدوف.

وقع رئيس الجمعية المساهمة المغلقة "شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية" (آزال) جهانقير عسكروف ورئيس وكالة "الخطوط الجوية التركمانية" دوران صبوروف على "بروتوكول" بين وكالتي الطيران المدني الحكومية التابعة لوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة بجمهورية أذربيجان و"الخطوط الجوية التركمانية".

وقع رئيس شركة إذاعة التلفزيون والراديو الأذربيجانية روشن محمدوف ووزير الثقافة التركماني آتاقلدي شاه مرادوف على "محضر تعاون بين شركة إذاعة التلفزيون والراديو الأذربيجانية واللجنة الحكومية التركمانية للتلفزيون والإذاعة والسينما.

وقع رئيس جهاز الهجرة الحكومي الأذربيجاني فوسل حسينوف ورئيس جهاز الهجرة الحكومي التركماني ميرقين قردوف على "اتفاق التعاون في مجال الهجرة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة تركمانستان".

ووقع وزير الثقافة الأذربيجاني أبولفس قاراييف ووزير الثقافة التركماني آتاقلدي شاه مرادوف على "مذكرة التفاهم في مجال المكتبة بين مكتبة أذربيجان الوطنية والمكتبة الحكومية في مركز الثقافة التابعة لوزارة الثقافة التركمانية".

وقع وزير التعليم الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير التعليم التركماني محمد مراد قلدي نيازوف على "بروتوكول التعاون بين جامعة باكو الحكومية وجامعة تركمان الحكومية الحاملة باسم مهديمقولو".

وقع وزير النقل والاتصالات والتقنيات العالية رامين قولوزاده ورئيس وكالة "Türkmen Aragatnaşyk" التركمانية حاجي مراد خدايقولويف على "مذكرة التفاهم بشأن إنشاء خطوط اتصال وملكية وتشغيل مشتركة لخطوط الألياف البصرية مع قاع بحر الخزر على طريق أذربيجان وتركمانستان بواسطة شركة "AzerTelekom" المحدودة المسؤولية وشركة "Turkmentelecom" للاتصالات الالكترونية.

وقع وزير النقل والاتصالات والتقنيات العالية رامين قولوزاده ورئيس وكالة "Türkmen Aragatnaşyk" التركمانية حاجي مراد خدايقولويف على "مذكرة التفاهم بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة النقل والاتصالات والتقنيات العالية الأذربيجانية وكالة "Türkmen Aragatnaşyk" التركمانية.

ووقع وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجاني مختار باباييف ووزير الزراعة وحماية البيئة التركماني مقتيمقولو بايرامدوردييف على "بروتوكول التعاون حول مجال دراسة وحماية التنوع البيولوجي لبحر الخزر بين وزارة البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجانية ووزارة الزراعة وحماية البيئة التركمانية.

وقع وزير الاقتصاد الاذربيجاني مكائيل جباروف ووزير الزراعة وحماية البيئة التركماني مقتيمقولو بايرامدوردييف على "مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السجل العقاري بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ووزارة البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجانية".

ووقع وزير الاقتصاد الاذربيجاني مكائيل جباروف ونائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان ووزير الخارجية رشيد مرضوف على "مذكرة التفاهم للتعاون بشأن تسجيل الحقوق العقارية بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ووزارة العدل التركمانية".

ووقع وزير الخارجية الاذربيجاني ألمار محمدياروف ونائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان ووزير الخارجية رشيد مرضوف على "الاتفاق بشأن التخصيص المتبادل للأراضي لموقع سفارة جمهورية أذربيجان في تركمانستان وسفارة تركمانستان في جمهورية أذربيجان بين حكومتي أذربيجان وتركمانستان".

ووقع وزير الخارجية الاذربيجاني ألمار محمدياروف ووزير التعليم التركماني محمد مراد قلدينيازوف على "مذكرة التفاهم بين معهد نظم الإدارة التابعة لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ومعهد الزلازل والفيزياء الجوية التابع لأكاديمية العلوم التركمانية".

ووقع وزير الخارجية الاذربيجاني ألمار محمدياروف ووزير الثقافة التركماني آتاقلدي شاه مرادوف على "اتفاقية التعاون بين معهد الادب الحامل اسم نظامي كنجوي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ومعهد اللغات والادب والمخطوطات الوطنية الحامل اسم مهديمقولو التابع لأكاديمية العلوم التركمانية".

ووقع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهن مصطفايف ونائب رئيس مجلس الوزراء التركماني جاري قيليجوف على "مذكرة تفاهم بين صندوق أذربيجان لترويج التصدير والاستثمار (AZPROMO) وغرفة التجارة والصناعة التركمانية".

ووقع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهن مصطفايف ونائب رئيس مجلس الوزراء التركماني جاري قيليجوف على "مذكرة تفاهم بين وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية واتحاد الصناعيين ورجال الأعمال التركماني".

ووقع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهن مصطفايف ونائب رئيس مجلس الوزراء التركماني جاري قيليجوف على "مذكرة تفاهم بشأن إدارة وخصخصة ممتلكات الدولة بين وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ووزارة المالية والاقتصاد التركمانية".

ووقع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهن مصطفايف ونائب رئيس مجلس الوزراء التركماني بايرامقلدي أيوازوف على "البروتوكول بشأن التعديلات والإضافات على الاتفاق بين حكومتي أذربيجان وتركمانستان بشأن الاتصالات الدولية للسيارات بتاريخ 19 مايو من عام 2008".