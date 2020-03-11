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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان وتركمانستان يدليان ببيان صحفي (سيتم تحديث)

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:١٥‎]

    باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)

    عقب انتهاء حفل توقيع الوثائق أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف ببيان صحفي.

    AZERTAG.AZ :رئيسا أذربيجان وتركمانستان يدليان ببيان صحفي (سيتم تحديث)
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    رئيسا أذربيجان وتركمانستان يدليان ببيان صحفي (سيتم تحديث) رئيسا أذربيجان وتركمانستان يدليان ببيان صحفي (سيتم تحديث) رئيسا أذربيجان وتركمانستان يدليان ببيان صحفي (سيتم تحديث) رئيسا أذربيجان وتركمانستان يدليان ببيان صحفي (سيتم تحديث) رئيسا أذربيجان وتركمانستان يدليان ببيان صحفي (سيتم تحديث)