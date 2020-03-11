وزارة الخارجية: رفع قضية جنائية في العمل التخريبي ضد النصب التذكاري للشاعرة الاذربيجانية ناتوان في بلجيكا

باكو ، 11 مارس، أذرتاج

أجابت المتحدثة باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، ليلى عبد اللهييفا على سؤال ممثلي وسائل الإعلام حول حادث تدنيس تمثال الشاعرة خورشيدبانو ناتوان في مدينة واترلو ببلجيكا.

تفيد أذرتاج أن ليلى عبد اللهييفا قالت: "إن الشرطة رفعت قضية جنائية في حادث تدنيس تمثال الشاعرة الأذربيجانية البارزة خورشيدبانو ناتوان (المشهورة بلقب بنت خان قراباغ او بنت حاكم قراباغ) في مدينة واترلو في بلجيكا. نصب التمثال في عام 2016 وأنه مدرج في قائمة المعالم التاريخية المحمية في واترلو ولذلك فتحت الشرطة التحقيق في الحادث.

بالطبع، من الجدير بالذكر أن هذه البربية وقعت أثناء زيارة رئيس الوزراء الأرمني إلى بلجيكا.

أود أن أشير إلى أن موظفي سفارة بلادنا في المملكة البلجيكية توجهوا على الفور إلى الموقع واتصلوا بالسلطات المحلية. تراقب سيطرة سفارة أذربيجان في بلجيكا عن كثب هذا الموضوع وسيتم إبلاغ المجتمع بنتائج التحقيق.