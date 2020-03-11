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    التفشي السريع لفيروس كورونا في الشرق الأوسط

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٨]

    القاهرة، 11 مارس، أوقطاي بايراموف، أذرتاج 

    يتزايد عدد المصابين بـ COVID-19 في الشرق الأوسط. وتتخذ بالفعل إجراءات إضافية في العديد من البلدان العربية للوقاية من المرض.

    أفاد المراسل الخاص لأذرتاج بناء على أحدث البيانات، أن الإصابات بفيروس كورونا بلغت 189 حالة في البحرين و72 في الكويت و21 في المملكة العربية السعودية و59 في لبنان و27 في الإمارات العربية المتحدة و24 في قطر و18 في عمان.

    بين المصابين في البحرين 77 مواطنا للبحرين عادوا من إيران في الأيام الأخيرة.

    أفادت الأنباء أن صلاة الجمعة لن تقام في مسجد بمدينة كربلاء المقدسة في العراق.

    كما تتزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في شمال أفريقيا: هناك 55 مصاباً في مصر و6 في تونس و17 في الجزائر.

    تم تأجيل صلاة الجمعة والمؤتمرات والمعارض في مساجد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب تفشي الفيروس.

    AZERTAG.AZ :التفشي السريع لفيروس كورونا في الشرق الأوسط
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