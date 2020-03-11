رئيس تركيا: مطلبنا الوحيد هو الوفاء بوعد لبلادنا

أنقرة، 11 مارس، صابر شاهتختي، أذرتاج

لا نسعى للحصول على تبرعات من أي شخص ولا نستعطي لأي شخص. المطلب الوحيد هو أن يوفي بالوعد المقطوع لبلادنا.

تفيد أذرتاج أن الرئيس رجب طيب أردوغان صرح بذلك في تعليقه على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وفي حديثه في الاجتماع الجماعي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مجلس الامة التركي الكبير سلط رئيس الجمهورية الضوء على الأعمال الواردة في الأجندة وموقف البلاد في التطورات الإقليمية.