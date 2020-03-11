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    زوراب أباشيدزه: مفاوضات حول تسوية العلاقات الجورجية الروسية ستجري في براغ

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]

    تبليسي، 11 مارس، خطائي عزيزوف، أذرتاج

    ستعقد الجولة القادمة من المفاوضات حول تسوية العلاقات بين جورجيا وروسيا في 19-20 مارس في براغ.

    أفاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه صرح بذلك المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الجورجي في المفاوضات مع روسيا زوراب أباشيدزه. بحسب كلامه، لا أساس للمعلومات حول تأجيل الجولة التالية من المحادثات بين البلدين بسبب فيروس كورونا. لم تقدم روسيا ولا جورجيا أي اقتراح لتأجيل المفاوضات. وستعقد الجولة القادمة من المحادثات في 19-20 مارس في براغ.

    وقال المبعوث الخاص إن الجانبين سيبحثان في هذه المرحلة من المحادثات تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتجارية والنقل.

    من الجدير بالذكر أن الجانب الجورجي ممثل في المحادثات بالمبعوث الخاص لرئيس الوزراء زوراب أباشيدزه والجانب الروسي يمثله نائب وزير الخارجية السابق وعضو مجلس الشيوخ غريغوري كاراسين.

    AZERTAG.AZ :زوراب أباشيدزه: مفاوضات حول تسوية العلاقات الجورجية الروسية ستجري في براغ
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