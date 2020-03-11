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    رئيس تركمانستان يزور ضريح حيدر علييف

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٩]

    باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قام رئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الضيف وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    AZERTAG.AZ :رئيس تركمانستان يزور ضريح حيدر علييف
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