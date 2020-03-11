رئيس تركمانستان يزور مقبرة الشهداء

باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)

زار رئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف اليوم مقبرة الشهداء بباكو وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

وزار رئيس تركمانستان مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

ثم تم عزف النشيدين الوطنيين لدولتي تركمانستان وأذربيجان.

ثم شاهد رئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.