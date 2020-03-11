صندوق النفط نقل 543 مليون دولار إلى ميزانية الدولة
AzerTAg.az
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]
باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)
حولت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 543.4 مليون دولار خلال شهر فبراير من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية.
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