  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    صندوق النفط نقل 543 مليون دولار إلى ميزانية الدولة

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]

    باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)

    حولت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 543.4 مليون دولار خلال شهر فبراير من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط نقل 543 مليون دولار إلى ميزانية الدولة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٣]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 36.47 دولار
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢٠]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٤]
    28.3 مليون برميل يوميا حجم إنتاج النفط الخام في الأوبك خلال فبراير
    ١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:١٦]
    حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال فبراير 750.6 ألف برميل
    صندوق النفط نقل 543 مليون دولار إلى ميزانية الدولة