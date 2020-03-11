البنك المركزي: لا نفكر في استخدام احتياطات النقد الأجنبي الاستراتيجية

باكو، 11 مارس، أذرتاج

قال ائلمان رستموف اننا اليوم لا نفكر في استخدام احتياطات النقد الأجنبي الاستراتيجية.

أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله في تعليق له على تأثير تراجع حاد لاسعار النفط على سعر صرف المانات إن "البلد له احتياطات النقد الأجنبي الكافية ولا تتغير تحويلات صندوق النفط الحكومي. كما للبنك المركزي نفسه احتياطات مهمة ووزارة المالية احتياطاتها. وسنستخدم من جميع الاحتياطات استخداما تاما واحسب أن المشكلة ستستكمل اقرب مما نتوقع ولكنه يجب الا ننسى وجود احتياطاتنا الاستراتيجية من النقد الأجنبي أيضا."