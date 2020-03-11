الإيسيسكو تؤيد مطالبات الصحة العالمية لمحاصرة فيروس كورونا

باكو، 11 مارس (اذرتاج).

تؤيد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مطالبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس الدول التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا (كوفيد 19) بتعليق عمل المدارس والفعاليات لوقف انتشار الفيروس، علما بأن الإيسيسكو دعت في بيان لها الأسبوع الماضي الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير الأسرع والأنجع في الحد من انتشار الفيروس، والاستعاضة عن المتابعة الحضورية للدروس بالبدائل التعليمية المتوفرة في كلّ بلدٍ بحسب الإمكانات المتاحة محلياً، في حال اقتضى الأمر إغلاق المؤسسات التربوية مؤقتا.

وتجدد الإيسيسكو التأكيد على استعدادها التام لدعم جهود الدول الأعضاء بما يضمن استدامة الحصول على الحق في التعليم، وانتظام العملية التعليمية في أنسب الظروف.

كانت هذه الدعوة من جانب الإيسيسكو، ومن قبلها مبادرتها بتشجيع البحث العلمي، من خلال رصد جائزة بقيمة 200 ألف دولار لمن يكتشف علاجا ناجعا أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا، قد حظيتا بمتابعة كبيرة وتغطية واسعة من وسائل الإعلام، ففي الصين نشرت كل من وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وشبكة الصين، وشبكة أخبار الصين، بيانا الإيسيسكو بخصوص مواجهة فيروس كورونا بعدة لغات، وبثت وكالة أنباء الأناضول الخبرين باللغتين العربية والتركية، ووكالة الأنباء السعودية (واس) وموقع إيلاف وصحيفة سبق الإلكترونية السعودية، ووكالة الأنباء الإماراتية “وام”، ووكالة أنباء “آذرتاج” الأذربيجانية.

كما نشر موقع شبكة سكاي نيوز عربية بيان المنظمة بشأن تخصيص جائزة قيمة لمن يتوصل إلى علاج أو مصل للفيروس. وفي تقرير بعنوان: “ما هي البدائل التعليمية في حال غلق المدارس بسبب كورونا؟” أشار موقع الجزيرة مباشر القطري إلى دعوة الإيسيسكو للاعتماد على بدائل في قطاع التعليم حال اقتضى الحال إغلاق المدارس مؤقتا بسبب الفيروس كورونا المستجد، وأبرزت قناة dmc المصرية مبادرة المنظمة، وقناة الغد الفضائية، وقناة نسمة التونسية، التليفزيون المصري.

كما نشر عدد كبير من المواقع الإلكترونية في دول متعددة أخبارا متعلقة بالدعوة والمبادرة، ومنها على سبيل المثال موقع “هسبريس” والعمق واليوم 24 وسكوب بريس ونور24 والمغرب اليوم وكش 24 ونفس وLe360 المغربية، واليوم السابع وبوابة الأهرام وصدى البلد والشروق ومصراوي والدستور والبوابة نيوز والفجر وصوت الأمة بمصر، وموقع الإمارات اليوم و24 الإماراتيان. وحضيت دعوة الإيسيسكو ومبادرتها باهتمام عدد كبير من الصحف الورقية، ومنها أخبار اليوم المصرية، والجزيرة وعكاظ واليوم ومكة في السعودية.