مناقشات حول الدور الرائد لأذربيجان في ضمان أمن الطاقة والنقل في أوروبا

باكو، 11 مارس، أذرتاج

أجريت مناقشات في بروكسل حول الدور الرائد لأذربيجان في ضمان أمن الطاقة والنقل في أوروبا بمشاركة المسئولين من أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

تفيد أذرتاج نقلاً عن بعثة أذربيجان لدى الاتحاد الأوروبي أن عضوي البرلمان الأوروبي إيلهان كيوتشوك وأندريس أميريكا استضافا حدثاً مخصصاً لـ "التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي في جوار الحاد الأوروبي: الشراكة بين أذربيجان وجورجيا وتركيا".

وقدر الضيوف الذين ألقوا كلمات في الحدث دور أذربيجان في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة تقديراً عالياً، وأشادوا خاصة بنشاط بلادنا في إطار برنامج "الشراكة الشرقية" مشيرين إلى أنه بادر في خلق صيغة التعاون الإقليمي.

وصف عدد من كبار المسئولين من جورجيا وتركيا والاتحاد الأوروبي أذربيجان بأنها شريك موثوق به في العديد من القضايا الاقتصادية والطاقة والنقل وغيرها من القضايا. قالت سفيرة جورجيا لدى الاتحاد الأوروبي ناتاليا سابانادزه إن أذربيجان أنقذت جورجيا مراراً وتحدثت عن الأهمية العملية لشراكتنا الاستراتيجية.

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق في شئون أوروبا وأوراسيا والسفير الأمريكي السابق في أذربيجان ماثيو بريزا إن الصداقة والشراكة بين دول المنطقة وكذلك آليات التعاون القائمة هي نتيجة للسياسة بعيدة النظر للرئيس السابق حيدر علييف. تحدث عن النتائج الإيجابية لمشاريع النقل الرامية إلى تعزيز رفاهية سكان المنطقة.

وشدد السفير فؤاد اسكندروف على أن أذربيجان تتمتع بمكانة ووزن خاصين في العالم اليوم نتيجة لإرادة القائد الكبير حيدر علييف واستراتيجيته السياسية التي لا تعوض بغيرها وتحدث عن أن تطوير أذربيجان علاقاتها ذات المنفعة المتبادلة على المستوى الإقليمي مع جميع جاراتها في المنطقة باستثناء أرمينيا المعتدية.

واضاف السفير قائلاً إن القيادة الارمينية التي تغار من نجاح اذربيجان إذا تخلت عن سياسة الاحتلال واعترفت بالسلامة الاقليمية لجمهورية اذربيجان وسحبت قواتها من الاراضي الاذربيجانية المحتلة قد تتمكن من الانضمام إلى المشاريع الإقليمية.

وأكد الضيوف الآخرون المتحدثون في الحدث على الصورة الإيجابية لأذربيجان في الساحة الدولية وأعربوا عن ثقتهم بنجاح بلادنا.