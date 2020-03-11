  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس تركمانستان يختتم زيارته الرسمية الى اذربيجان

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎١]

    باكو، 11 مارس (أذرتاج).

    اختتم رئيس تركمانستان قوربانقولي بيردي محمدوف زيارته الرسمية الى جمهورية اذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الرئيس التركمانستاني في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلا البلدين.

    وكان في وداعه في ارض المطار النائب الاول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وغيرهما من المسئولين.

    AZERTAG.AZ :رئيس تركمانستان يختتم زيارته الرسمية الى اذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٠]
    ليلى عبدلاييفا: تنطلق أذربيجان دائماً من موقف وحدة مفهوم الأمن
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٢١]
    مناقشات حول الدور الرائد لأذربيجان في ضمان أمن الطاقة والنقل في أوروبا
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٣]
    رئيس تركمانستان يزور مقبرة الشهداء
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٩]
    رئيس تركمانستان يزور ضريح حيدر علييف
    رئيس تركمانستان يختتم زيارته الرسمية الى اذربيجان رئيس تركمانستان يختتم زيارته الرسمية الى اذربيجان