رئيس تركمانستان يختتم زيارته الرسمية الى اذربيجان

باكو، 11 مارس (أذرتاج).

اختتم رئيس تركمانستان قوربانقولي بيردي محمدوف زيارته الرسمية الى جمهورية اذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الرئيس التركمانستاني في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلا البلدين.

وكان في وداعه في ارض المطار النائب الاول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وغيرهما من المسئولين.