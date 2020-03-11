عام 2024 وقت تشغيل مجمع البتروكيماويات الجديد الذي ستبنيه سوكار في تركيا

باكو، 11 مارس، أذرتاج

ستقوم شركة النفط لدولة جمهورية أذربيجان (SOCAR) بتشغيل مجمع البتروكيماويات الجديد التي ستبنيه في تركيا عام 2024.

تفيد أذرتاج نقلاً عن الوسائل الإعلامية التركية أن هذا ما صرح به المدير العام لمصنع “Star” مسعود إيلتر.

وكما قال إن أعمال التقييم والهندسة قد بدأت بالفعل. ومن المخطط استثمار حوالي 1.8 مليار دولار في المشروع. من المتوقع أن يبدأ بناء مصنع بحلول نهاية عام 2020 وأوائل عام 2021. هدفنا هو استكمال أعمال بناء المصنع بحلول عام 2024. بفضل هذا المصنع، سينخفض حجم استيراد تركيا من حمض التيريفثاليك النقي (PET) إلى الصفر. حالياً، تغطي شركة Petkim التركية 18% من طلبات تركيا على مواد البتروكيماويات. مع هذا الاستثمار ستزداد هذه الحصة إلى 40 %.

من الجدير بالذكر أنه في ديسمبر 2018، وقعت شركتا BP وSOCAR التركية (STEAS) اتفاقية لتقييم خطة المشروع المشترك لبناء وتشغيل مجمع بتروكيماويات على المستوى العالمي في تركيا.

كما تجدر الإشارة إلى أن شركة سوكار في عام 2008 اشترت 51% من أسهم شركة Petkim التي هي أول مصنع للبتروكيماويات في تركيا مقابل 2.04 مليار دولار. ثم تم شراء حصة 10 % الخاصة لإدارة الخصخصة ثم تم بيعها. حالياً، تمتلك شركة سوكار 51% من أسهم Petkim . تم استثمار ما يصل إلى 800 مليون دولار في Petkim خلال هذه السنوات.