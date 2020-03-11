  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    عام 2024 وقت تشغيل مجمع البتروكيماويات الجديد الذي ستبنيه سوكار في تركيا

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [٢٣:٤٣]

    باكو، 11 مارس، أذرتاج

    ستقوم شركة النفط لدولة جمهورية أذربيجان (SOCAR) بتشغيل مجمع البتروكيماويات الجديد التي ستبنيه في تركيا عام 2024.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن الوسائل الإعلامية التركية أن هذا ما صرح به المدير العام لمصنع “Star” مسعود إيلتر.

    وكما قال إن أعمال التقييم والهندسة قد بدأت بالفعل. ومن المخطط استثمار حوالي 1.8 مليار دولار في المشروع. من المتوقع أن يبدأ بناء مصنع بحلول نهاية عام 2020 وأوائل عام 2021. هدفنا هو استكمال أعمال بناء المصنع بحلول عام 2024. بفضل هذا المصنع، سينخفض حجم استيراد تركيا من حمض التيريفثاليك النقي (PET) إلى الصفر. حالياً، تغطي شركة Petkim التركية 18% من طلبات تركيا على مواد البتروكيماويات. مع هذا الاستثمار ستزداد هذه الحصة إلى 40 %.

    من الجدير بالذكر أنه في ديسمبر 2018، وقعت شركتا BP وSOCAR التركية (STEAS) اتفاقية لتقييم خطة المشروع المشترك لبناء وتشغيل مجمع بتروكيماويات على المستوى العالمي في تركيا.

    كما تجدر الإشارة إلى أن شركة سوكار في عام 2008 اشترت 51% من أسهم شركة Petkim التي هي أول مصنع للبتروكيماويات في تركيا مقابل 2.04 مليار دولار. ثم تم شراء حصة 10 % الخاصة لإدارة الخصخصة ثم تم بيعها. حالياً، تمتلك شركة سوكار 51% من أسهم Petkim . تم استثمار ما يصل إلى 800 مليون دولار في Petkim خلال هذه السنوات.

    AZERTAG.AZ :عام 2024 وقت تشغيل مجمع البتروكيماويات الجديد الذي ستبنيه سوكار في تركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٣٦]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٣٥‎]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٠٥‎]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 36.04 دولار
    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]
    صندوق النفط نقل 543 مليون دولار إلى ميزانية الدولة
    عام 2024 وقت تشغيل مجمع البتروكيماويات الجديد الذي ستبنيه سوكار في تركيا