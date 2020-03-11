ليلى عبدلاييفا: تنطلق أذربيجان دائماً من موقف وحدة مفهوم الأمن

باكو، 11 مارس، أذرتاج

نكرر للجانب الأرمني أن الوضع الراهن الناجم عن استخدام القوة والتطهير العرقي لم يتفق مع مفهوم الأمن. إن احتلال الأراضي الأذربيجانية ووجود القوات المسلحة الأرمنية في هذه المناطق يشكلان تهديداً رئيسياً لأمن بلادنا.

تفيد أذرتاج أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ليلى عبدلاييفا أصدرت هذا البيان في 10 مارس رداً على توجيه وزارة خارجية الدولة المعتدية الاتهامات على اذربيجان في تفاقم الوضع على الحدود الأذربيجانية الأرمينية وتهديد السلام والأمن الإقليميين.

وأشارت إلى أن مثل هذه البيانات ترد في لسان وزارة خارجية الدولة المعتدية التي احتلت قراباغ الجبلية والمناطق المحيطة الأخرى لأذربيجان وقامت بالتطهير العرقي الدموي للأذربيجانيين في هذه المناطق. يخص ما ورد في هذه البيانات بأرمينيا التي تقتل تعمداً حراسنا الذين يحمون حدود بلادنا المعترف بها دولياً على الحدود الأذربيجانية الأرمينية في الأسابيع الأخيرة.

بحسب ليلى عبدلاييفا أن أذربيجان تنطلق دائماً من موقف وحدة مفهوم الأمن وشموليته. يعد انسحاب القوات المسلحة الأرمنية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة فضلا عن جعل ظروف ملائمة لتعايش السكان الأرمن والأذربيجانيين في المنطقة في السلام وفي ظل سيادة القانون من الشروط الرئيسية لضمان الأمن المشترك وإرساء الثقة والتقارب لصالح المنطقة.

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأذربيجانية قائلةً إنه يتوجب على الجانب الأرمني أن يفهم الواقع الحالي وأن يفي بمتطلبات المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى فيما يخص للانسحاب الكامل والفوري من الأراضي الأذربيجانية المحتلة وإعادة الأذربيجانيين الأصليين إلى ديارهم. يجب ألا يشك أحد في أن أذربيجان ستستعيد سلامتها الترابية ضمن الحدود الأصلية والمعترف بها دولياً.