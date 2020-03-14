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    جورجيا استوردت من أذربيجان 49 في المائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة

    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:١٣]

    تبيليسي، 14 مارس / آذار، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا 526.30 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في العام الجاري و256.875 مليون كيلو واط ساعي من حصة أذربيجان.

    أفادت أذرتاج عن شركة المشغلة التجارية لنظام الطاقة الكهربائية في جورجيا أسكو أن جورجيا خفضت من استيراد الطاقة الكهربائية من أذربيجان قدر 269.423 مليون كيلو واط ساعي او بنسبة 49 في المائة بالمقارنة السنوية.

    وقالت إن حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من جورجيا خلال العام المنصرم بلغ 51.09 مليون كيلو واط ساعي.

    AZERTAG.AZ :جورجيا استوردت من أذربيجان 49 في المائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة
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