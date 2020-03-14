ارتفاع حجم التبادل التجاري الخارجي في جورجيا

تبليسي، 14 مارس / آذار، (أذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري الخارجي في جورجيا حوالي مليار و855 دولار في الفترة ما بين يناير - فبراير من العام الجاري، الأمر الذي انخفض بنسبة 6.1 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الجورجية أن الصادرات في التجارة الخارجية لجورجيا خلال أشهر يناير – فبراير للعام الجاري زادت بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 526.3 مليون دولار.

يذكر أن الواردات بلغت مليار و328.7 دولار، الأمر الذي انخفضت 4.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.