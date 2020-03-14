145816 شخص مصاب بكورونا في جميع أنحاء العالم

باكو، 14 مارس / آذار، (أذرتاج)

أعلنت منظمة الصحة العالمية معلومات أخيرة متعلقة بنوع جديد من فيروس كورونا (كوفيد-19).

أفادت وكالة أذرتاج ان فيروس كورونا الجديد أصاب حتى الآن 145816 شخص حول العالم حيث ظهر فيروس كورونا الجديد لأول مرة في أواخر ديسمبر من عام 2019.

وصل فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "Covid-19" إلى 145 دولة خارج الصين التي تعتبر منطقة ووهان فيها مركز انتشار الفيروس.

يذكر ان 145816 شخص أصاب في جميع أنحاء العالم، مع 72550 حالة شفاء و5438 حالة وفاة.

البلدان الأكثر تضرراً هي الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.