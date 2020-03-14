ركاب رحلة بغداد-انقرة في الحجر الصحي

انقرة، 14 مارس، صابر شاهتاختي (أذرتاج).

وضع ركاب الرحلة بغداد – انقرة في الحجر الصحي بسبب خطر فيروس كورونا المتجدد.

افاد المراسل الخاص لاذرتاج ان 57 مواطنا تركيا كانوا يعملون في اعمال البناء في العراق وصلوا الى مطار ايسينبوغا في انقرة من العراق.

كذلك وضع 19 معتمرا عائدا الى البلد في الحجر الصحي في تركيا.