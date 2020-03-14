باكو، 14 مارس / آذار، (أذرتاج) تحرص شركة استشارية بيلاروس على التعاون مع صندوق التصدير وتشجيع الاستثمار في أذربيجان (أذبرومو). أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أذبرومو أن الشركات البيلاروسية تهتم بالاشتراك مع الشركات العاملة في بلدنا بإنشاء مؤسسة لإنتاج أغذية الأطفال.

AZERTAG.AZ : شركة بيلاروس حريصة على التعاون مع أذربيجان

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