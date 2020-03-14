طهران، 14 مارس / آذار، (أذرتاج) يتم تطهير المنازل والمطاعم في محافظة همدان الإيرانية بالطائرات بدون طيار. أفادت وكالة أذرتاج ان موظفي جامعة همدان قاموا بإرفاق جهاز خاص بالطائرة بدون طيار. بعد صعود المسافة المطلوبة، يتم تشغيل الجهاز وإجراء عملية تطهير برشق المواد اللازمة.

AZERTAG.AZ : تطهير محافظة همدان الإيرانية بالطائرات بدون طيار

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