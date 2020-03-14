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    مقر العمليات: 3 مواطني أذربيجان المكتشف لديهم فيروس كورونا تشافوا بالعلاج لدى المستشفيات ذات النظام الخاص وترخصوا

    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٤٥‎]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    قال مقر العمليات الخاصة لدى مكتب الوزراء إن 3 مواطني أذربيجان الذين اكتشفت لديهم عدوى فيروس كورونا المستجد تشافوا بالعلاج لدى المستشفيات ذات النظام الخاص وترخصوا منها.

    وأضاف أن 19 شخصا اكتشفت لديهم في أذربيجان إلى اليوم عدوى فيروس كورونا المستجد وقد تشافى 6 منهم حتى الان بالعلاج.

    ويستمر علاج باقي المرضى حاليا لدى المستشفيات ذات النظام الخاص.

    AZERTAG.AZ :مقر العمليات: 3 مواطني أذربيجان المكتشف لديهم فيروس كورونا تشافوا بالعلاج لدى المستشفيات ذات النظام الخاص وترخصوا
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