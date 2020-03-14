حرس الحدود: وحدات الاحتلال الأرميني تواصل استهداف بيوت ومنازل واسكت نقاط النيران للعدو

باكو، 14 مارس، أذرتاج

تستمر استفزازات الاحتلال الأرميني على طول حدود أذربيجان مع أرمينيا.

قال حرس الحدود في بيان إن وحدات الاحتلال الأرميني واصلت انتهاك نظام وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 13.30 من الرابع عشر من مارس اليوم باستهداف بيوت ومناطق سكنية وكذلك سيارات مدنية تسير على الطريق المحلي في قرية عباس بيكلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية بالأسلحة الثقيلة من المواقع الواقعة في قرى بركابر ولالاقوخ وسيفكار بمحافظة إيجيفان الأرمينية.

وتم التصدي لاستفازازات العدو باسكات نقاط النيران بطلقات رد.

وتسيطر نقاط قتالية تابعة لحرس الحدود في الوقت الحاضر على ظروف العملية بالمنطقة.