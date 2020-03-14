التفتيشات الفجائية في باكو

باكو، 14 مارس، أذرتاج

بموجب توصيات مقر الطوارئ لدى مجلس الوزراء، تتخذ إدارة التجارة والخدمات في مدينة باكو مع إدارات شرطة المناطق إجراءات وقائية والتفتيشات الفجائية لمنع تدخين الشيشة في مرافق التغذية العامة والمقاهي والمطاعم في العاصمة.

تفيد أذرتاج نقلاً عن السلطة التنفيذية لمدينة باكو أنه على الرغم من التحذيرات من أن الشيشة يمكن أن يتسبب تفشي بعض الفيروسات، فيمكن مشاهدة مواصلة الاستفادة من الشيشة في بعض المقاهي والمطاعم. وقد تم الكشف عن مثل هذه الحالات خلال التفتيشات في مقهى "سيهيرلي تشيراغ" ومطعم "آغ إيف" وبعض المرافق الأخرى في منطقة سباييل. وقد حذر مسؤولو الإدارة ووكالات إنفاذ القانون أصحاب هذه المرافق العامة.

للأسف، فإن الرغبة في كسب المال من قبل بعض أصحاب هذه المرافق العامة أعلى من رغبة المواطنين وحتى على حساب صحة موظفيهم وأقاربهم. تتواصل الإجراءات والتفتيشات ذات الصلة.