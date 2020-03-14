سحب قطرات العيون " Azarga" من الصيدليات

باكو، 14 مارس، أذرتاج

تلقى "الخط الساخن" لمركز الاختبارات التحليلية لوزارة الصحة الشكوى من مواطن على قطرات العين المسماة "أزارها" والتي تباع في صيدليات مستودعات الأدوية. على أساس الشكوى، أحضر موظفو قسم الأعمال الصيدلانية قطرات العين هذه التي تباع في تلك الصيدليات إلى مختبر مراقبة جودة الأدوية التابع للمركز للتحليل المختبري المطلوب.

تفيد أذرتاج نقلاً عن المركز أنه نتيجة التحليلات التي قام بها مختبر مراقبة جودة الأدوية تبين أن العينة المقدمة لم تسجل في سجل الدولة للأدوية ولم تصدق على تعبئتها ، وكان اسم الشركة المنتجة مسجلاً على عبوة العينة. لم يتم الكشف عن أي مواد فعالة معروفة باسم " Brinzolamid" و" Timolol maleate" وكذلك لم يتوافق المؤشر الهيدروجيني (pH) للعينة مع المعايير المنصوص عليها في الوثائق المرجعية.

مع مراعاة ذلك، بعث مركز الاختبارات التحليلية بموجب "نظام سحب الأدوية" معلومات إلى وكلات التوزيع والصيدليات حول سحب قطرات العين "Azarga 10mg /ml + 5mg/ ml 5.0ml" المسجل على عبوتها أن منتجها شركة " Alcon-Couvreur N.V" البلجيكية ورقمها التسلسلي 19F27AB ومدة صلاحيتها إلى أكتوبر 2021 مع حظر استيرادها وبيعها بالجملة أو المفرق.