  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    سحب قطرات العيون " Azarga" من الصيدليات

    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤١]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    تلقى "الخط الساخن" لمركز الاختبارات التحليلية لوزارة الصحة الشكوى من مواطن على قطرات العين المسماة "أزارها" والتي تباع في صيدليات مستودعات الأدوية. على أساس الشكوى، أحضر موظفو قسم الأعمال الصيدلانية قطرات العين هذه التي تباع في تلك الصيدليات إلى مختبر مراقبة جودة الأدوية التابع للمركز للتحليل المختبري المطلوب.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن المركز أنه نتيجة التحليلات التي قام بها مختبر مراقبة جودة الأدوية تبين أن العينة المقدمة لم تسجل في سجل الدولة للأدوية ولم تصدق على تعبئتها ، وكان اسم الشركة المنتجة مسجلاً على عبوة العينة. لم يتم الكشف عن أي مواد فعالة معروفة باسم " Brinzolamid" و" Timolol maleate" وكذلك لم يتوافق المؤشر الهيدروجيني (pH) للعينة مع المعايير المنصوص عليها في الوثائق المرجعية.

    مع مراعاة ذلك، بعث مركز الاختبارات التحليلية بموجب "نظام سحب الأدوية" معلومات إلى وكلات التوزيع والصيدليات حول سحب قطرات العين "Azarga 10mg /ml + 5mg/ ml 5.0ml" المسجل على عبوتها أن منتجها شركة " Alcon-Couvreur N.V" البلجيكية ورقمها التسلسلي 19F27AB ومدة صلاحيتها إلى أكتوبر 2021 مع حظر استيرادها وبيعها بالجملة أو المفرق.

    AZERTAG.AZ :سحب قطرات العيون " Azarga" من الصيدليات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٤٥‎]
    مقر العمليات: 3 مواطني أذربيجان المكتشف لديهم فيروس كورونا تشافوا بالعلاج لدى المستشفيات ذات النظام الخاص وترخصوا
    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٤٧]
    145816 شخص مصاب بكورونا في جميع أنحاء العالم
    ١٣.٠٣.٢٠٢٠ [٢١:١٨]
    توقيع اتفاقية التبرع بين جمهورية أذربيجان ومنظمة الصحة العالمية في جنيف
    ١٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]
    تقرير "الصحة العالمية": أذربيجان واحدة من 17 دولة تلقت أحدث مجموعات المختبرات المتطورة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد
    سحب قطرات العيون " Azarga" من الصيدليات