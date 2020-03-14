اسطنبول، 14 مارس، جونيل ملكوفا، أذرتاج

تم العثور على سبع جثث على الحدود التركية الإيرانية في مقاطعة تشالدران في منطقة وان.

تفيد أذرتاج أنه على الأرجح هؤلاء الأشخاص، من مواطني أفغانستان وباكستان وسوريا، قد تجمدوا وماتوا عند عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.

تم إرسال الجثث إلى قسم الفحوصات الطبية القضائية لمدينة وان.

وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير من هذا العام، تلقت السلطات المختصة في مقاطعة تشالدران معلومات مفادها أن 13 شخصاً عند عبور الحدود الإيرانية بشكل غير قانوني تعرضوا للانهيار السلجي. ومع ذلك، بسبب الظروف الجوية السيئة في المنطقة، لم يكن من الممكن التحقق من صحة هذه المعلومات. ومن المفترض أن الجثث تنتمي إلى سبع من أصل الـ 13 المذكورة أعلاه.