اكتشاف فيروس كورونا في 13 شخصاً آخر في مصر

القاهرة، 14 مارس، أغطاي بيراموف، أذرتاج

تم تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج نقلاً عن وزارة الصحة المصرية أن ثمانية من المصابين بـ COVID-19 هم من الأجانب وخمسة من السكان المحليين. وبذلك يصل عدد مرضى مصابين بالفيروس التاجي في البلاد إلى 93 شخصا. توفى الاثنان منهم بسبب المرض.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن نتائج تحليل فيروس كارونا كانت سلبية لدى 32 شخصاً تقدموا إلى المستشفى للفحص.

يتفشى الفيروس الخطير في الدول الأخرى من منطقة شمال إفريقيا. وبحسب آخر البيانات، أصيب 7 أشخاص بالفيروس التاجي في المغرب و19 في الجزائر و16 في تونس.