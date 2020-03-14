  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    اكتشاف فيروس كورونا في 13 شخصاً آخر في مصر

    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٨]

    القاهرة، 14 مارس، أغطاي بيراموف، أذرتاج

    تم تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج نقلاً عن وزارة الصحة المصرية أن ثمانية من المصابين بـ COVID-19 هم من الأجانب وخمسة من السكان المحليين. وبذلك يصل عدد مرضى مصابين بالفيروس التاجي في البلاد إلى 93 شخصا. توفى الاثنان منهم بسبب المرض.

    وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن نتائج تحليل فيروس كارونا كانت سلبية لدى 32 شخصاً تقدموا إلى المستشفى للفحص.

    يتفشى الفيروس الخطير في الدول الأخرى من منطقة شمال إفريقيا. وبحسب آخر البيانات، أصيب 7 أشخاص بالفيروس التاجي في المغرب و19 في الجزائر و16 في تونس.

    AZERTAG.AZ :اكتشاف فيروس كورونا في 13 شخصاً آخر في مصر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]
    العثور على سبع جثث على الحدود التركية الإيرانية
    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]
    تطهير محافظة همدان الإيرانية بالطائرات بدون طيار
    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٠٧]
    ركاب رحلة بغداد-انقرة في الحجر الصحي
    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
    ارتفاع حجم التبادل التجاري الخارجي في جورجيا
    اكتشاف فيروس كورونا في 13 شخصاً آخر في مصر