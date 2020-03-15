مراكز "آسان خدمت" و" آسان كومونال"تنتقل الى نظام العمل الخاص

باكو، 15 مارس، أذرتاج

آخذاً بالاعتبار المعلومات الصادرة عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 13 مارس حول الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا (COVID-19) وتوصيات منظمة الصحة العالمية يشأن إغلاق أماكن التجمع الحاشد للناس سيتم فرض قيود على أنشطة مراكز تقديم الخدمات المسهلة (ASAN xidmət) وخدمات المرافق المسهلة (ASAN Kommunal) التابعة للوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابكارات الاجتماعية لدى رئيس الجمهورية في الفترة من 15 إلى 19 مارس.

وتفيد أذرتاج هذا نقلاً عن إدارة العلاقات العامة للوكالة.

وأشير إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم تلقي استفسارات من خلال مركز الاستعلام بالهاتف رقم 108 لتقديم الخدمات العامة. إذا تقرر أن الخدمة المطلوبة في الاستفسار ضرورية ، فسيتم توجيه المواطن إلى مركز خدمة ASAN أو سيتم تزويده بخدمة متنقلة. سيتم تزويد مراكز استقبال المواطنين ومقدمي الخدمات المتنقلة بأجهزة قياس درجة حرارة الإنسان ووسائل صحية مناسبة.

سيتمكنون المواطنون الذين تم إبلاغهم بأن الوثائق الخاصة لهم ستكون جاهزة من 15 إلى 19 مارس من الاتصال بالمراكز وتلقي وثائقهم.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة على بوابة الحكومة الإلكترونية (https://www.e-gov.az).

في نفس الوقت، يتم إبلاغ المواطنين أنه في الفترة 20-28 مارس هي أيام عطلة في ومراكز "آسان" (ASAN) بسبب عيد نيروز.