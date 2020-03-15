  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    مراكز "آسان خدمت" و" آسان كومونال"تنتقل الى نظام العمل الخاص

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٧]

    باكو، 15 مارس، أذرتاج

    آخذاً بالاعتبار المعلومات الصادرة عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 13 مارس حول الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا (COVID-19) وتوصيات منظمة الصحة العالمية يشأن إغلاق أماكن التجمع الحاشد للناس سيتم فرض قيود على أنشطة مراكز تقديم الخدمات المسهلة (ASAN xidmət) وخدمات المرافق المسهلة (ASAN Kommunal) التابعة للوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابكارات الاجتماعية لدى رئيس الجمهورية في الفترة من 15 إلى 19 مارس.

    وتفيد أذرتاج هذا نقلاً عن إدارة العلاقات العامة للوكالة.

    وأشير إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم تلقي استفسارات من خلال مركز الاستعلام بالهاتف رقم 108 لتقديم الخدمات العامة. إذا تقرر أن الخدمة المطلوبة في الاستفسار ضرورية ، فسيتم توجيه المواطن إلى مركز خدمة ASAN أو سيتم تزويده بخدمة متنقلة. سيتم تزويد مراكز استقبال المواطنين ومقدمي الخدمات المتنقلة بأجهزة قياس درجة حرارة الإنسان ووسائل صحية مناسبة.

    سيتمكنون المواطنون الذين تم إبلاغهم بأن الوثائق الخاصة لهم ستكون جاهزة من 15 إلى 19 مارس من الاتصال بالمراكز وتلقي وثائقهم.

    بالإضافة إلى ذلك ، يتم تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة على بوابة الحكومة الإلكترونية (https://www.e-gov.az).

    في نفس الوقت، يتم إبلاغ المواطنين أنه في الفترة 20-28 مارس هي أيام عطلة في ومراكز "آسان" (ASAN) بسبب عيد نيروز.

    AZERTAG.AZ :مراكز "آسان خدمت" و" آسان كومونال"تنتقل الى نظام العمل الخاص
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥‎١]
    من المخطط تدشين مركزي "آسان خدمت" في باكو في النصف الثاني من العام الحالي
    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [٠١:٠٧]
    توقيع البروتوكول بين الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية وحكومة مدينة بوقور في إندونيسيا
    ٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٩]
    وصال حسينوف: زاد عدد الأجانب المتقدمين لطلب الحصول على الجنسية في أوائل عام 2020
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٠]
    حرس الحدود: معلمات تدعي بتطبيق قيود على منافذ العبور عند الحدود غير صحيحة
    مراكز "آسان خدمت" و" آسان كومونال"تنتقل الى نظام العمل الخاص