إيران تعرب عن شكرها لأذربيجان على مساعدتها
AzerTAg.az
١٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٣]
طهران، 15 مارس، رابل كتانوف، أذرتاج
أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن شكر بلاده لأذربيجان والدول الأخرى لمساعدتها في مكافحة فيروس كارونا المتجدد.
تفيد أذرتاج أن عباس موسوي كتب على صفحته على تويتر أن إيران شعباً ودولة لن تنسى أبداً أصدقاءها الذين كانوا بجنبها في أيامها الضيقة.
من الجدير بالذكر أن إيران تلقت مساعدات من أذربيجان والصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وبريطانيا وقطر وروسيا.
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