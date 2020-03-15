من المخطط تدشين مركزي "آسان خدمت" في باكو في النصف الثاني من العام الحالي

باكو، 15 مارس، أذرتاج

من المقرر أن يباشر مركزا "آسان خدمت" (خدمة ASAN) عملهما قريباً في أغجابادي وبالاكان. في النصف الثاني من العام سيتم افتتاح مركزين لخدمة "أسان" في باكو.

تفيد أذرتاج أنه صرح بذلك علوي مهدييف، رئيس وكالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان.

بحسب كلام رئيس الوكالة أنه يجري العمل على بناء أول مراكز خدمة "أسان" في لانكران وساليان ونخجيوان، ومركز خدمة "أسان" التالي في كنجه وسومغاييت. ومن المتوقع أن تبدأ هذه المراكز العمل في العام المقبل.

كما أشار علوي مهدييف إلى أن مراكز خدمة "أسان" بدأت العمل في شاماخي في ديسمبر من العام الماضي وفي فبراير ومارس من هذا العام في كوردامير وتوفوز.

لدينا 18 مركز خدمة "أسان" في البلاد. خمسة منهم في العاصمة والباقية في سومغاييت وكنجه وصابراباد وبردعه وغبلا وماسالي وغوبا ومينغاشيفير وإيميشلي وشاكي وشاماخي وكوردامير وتوفوز.

يعمل أيضاً في باكو مركزان لتقديم الخدمات في مجال المرافق “ASAN Kommunal”.

يتم توفير أكثر من 320 خدمة مختلفة من قبل الوكالات الحكومية المختلفة، وكذلك الشركات والمؤسسات الخاصة في إطار مراكز خدمة "أسان". وبحسب استطلاعات الرأي، فإن معدل ارتياح المواطنين من الخدمات المقدمة يبلغ حوالي 100%.