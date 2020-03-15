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    الرئيسان الأذربيجاني والتركي يتفقان على تعليق الرحلات المتبادلة بين مواطني كلا البلدين جوا وبرا

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 15 مارس (أذرتاج).

    أجرى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية أمس.

    خلال المكالمة الهاتفية، تبادل رئيسا الجمهوريتين المعلومات حول الإجراءات التي اتخذها البلدان لمكافحة عدوى فيروس كارونا.

    اتفق الرئيسان على تعليق الرحلات المتبادلة بين المواطنين الأتراك والأذربيجانيين جواً وبراً بصورة مؤقتة من منتصف الليل يوم 15 مارس لمنع تفشي الإصابات بالفيروس التاجي المتجدد.

    أعرب رئيسا الجمهوريتين عن ارتياحهما لتطور العلاقات الأخوية والودية بين أذربيجان وتركيا بوتيرة متزايدة.

    AZERTAG.AZ :الرئيسان الأذربيجاني والتركي يتفقان على تعليق الرحلات المتبادلة بين مواطني كلا البلدين جوا وبرا
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