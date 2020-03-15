الخطوط الجوية الأذربيجانية توقف مؤقتًا رحلاتها إلى وجهات عديدة

باكو، 15 مارس، أذرتاج

وبالنظر إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن تفشي الوباء العالمي للفيروس التاجي (COVID-19) ، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس COVID-19 في جميع أنحاء البلاد، توقف شركة الطيران بصورة مؤقتة رحلات باكو-باريس-باكو وباكو-برلين- باكو وباكو-نور سلطان- باكو وباكو-أكتاو-باكو وباكو-ألماتي- باكو. وتم إبلاغ مقر العمليات لدى مجلس الوزراء بذلك.

يفيد البيان الصادر عن مقر العمليات في 12 مارس 2020 إضافةً أن سفارات وقنصليات جمهورية أذربيجان ستقوم بإصدار تأشيرات السفر للبلاد على أساس نظام التقيد المؤقت".