البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 16 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مارس / آذار.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 16 مارس / آذار كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.027
أورو EUR 1 1.8927
دولار أسترالي AUD 1 1.0498
روبل بلاروس BYN 1 0.7302
ريال برازيلي BRL 1 0.3512
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1042
كرون دنماركي DKK 1 0.2533
لاري جورجي GEL 1 0.5601
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189
دولار كندا CAD 1 1.2264
دينار الكويت KWD 1 5.5087
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3951
بيسو المكسيك MXN 1 0.0771
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.0965
كرون النرويج NOK 1 0.1671
زلوتي بولندا PLN 1 0.4319
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0042
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0233
روبل روسي RUB 1 0.0233
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3429
دولار سنغافورة SGD 1 1.1981
ريال السعودية SAR 1 0.4525
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1749
دولار تايوان TWD 1 0.0564
ليرة تركيا TRY 1 0.2691
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0666
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0293
كرون التشيك CZK 1 0.072
يوان الصين CNY 1 0.2429
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0974
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4638
كرون السويد SEK 1 0.1748
فرنك سويسرا CHF 1 1.7917
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1392
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.5919
بيسو تشيلي CLP 100 0.203
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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