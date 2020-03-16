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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مارس / آذار.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 16 مارس / آذار كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.027

    أورو EUR 1 1.8927

    دولار أسترالي AUD 1 1.0498

    روبل بلاروس BYN 1 0.7302

    ريال برازيلي BRL 1 0.3512

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1042

    كرون دنماركي DKK 1 0.2533

    لاري جورجي GEL 1 0.5601

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189

    دولار كندا CAD 1 1.2264

    دينار الكويت KWD 1 5.5087

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3951

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0771

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0965

    كرون النرويج NOK 1 0.1671

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4319

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0042

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0233

    روبل روسي RUB 1 0.0233

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3429

    دولار سنغافورة SGD 1 1.1981

    ريال السعودية SAR 1 0.4525

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1749

    دولار تايوان TWD 1 0.0564

    ليرة تركيا TRY 1 0.2691

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0666

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0293

    كرون التشيك CZK 1 0.072

    يوان الصين CNY 1 0.2429

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0974

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4638

    كرون السويد SEK 1 0.1748

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7917

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1392

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.5919

    بيسو تشيلي CLP 100 0.203

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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