باكو، 16 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مارس / آذار. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 16 مارس / آذار كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.027 أورو EUR 1 1.8927 دولار أسترالي AUD 1 1.0498 روبل بلاروس BYN 1 0.7302 ريال برازيلي BRL 1 0.3512 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1042 كرون دنماركي DKK 1 0.2533 لاري جورجي GEL 1 0.5601 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189 دولار كندا CAD 1 1.2264 دينار الكويت KWD 1 5.5087 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3951 بيسو المكسيك MXN 1 0.0771 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0965 كرون النرويج NOK 1 0.1671 زلوتي بولندا PLN 1 0.4319 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0042 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0233 روبل روسي RUB 1 0.0233 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3429 دولار سنغافورة SGD 1 1.1981 ريال السعودية SAR 1 0.4525 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1749 دولار تايوان TWD 1 0.0564 ليرة تركيا TRY 1 0.2691 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0666 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0293 كرون التشيك CZK 1 0.072 يوان الصين CNY 1 0.2429 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0974 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4638 كرون السويد SEK 1 0.1748 فرنك سويسرا CHF 1 1.7917 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1392 ليرة لبنان LBP 100 0.1119 ين اليابان JPY 100 1.5919 بيسو تشيلي CLP 100 0.203 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0179 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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