  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٤٩]

    باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

    انخفضت أسعار النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 32.21 دولار في بورصة لندن بعد انخفاضه 1.64 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 30.72 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 1.01 دولار.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٠]
    ارتفاع استخراج الغاز الطبيعي
    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٤٢]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 33.14 دولار
    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:١٨]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٣]
    ارتفاع الإنتاج اليومي لأوبك في أبريل – ديسمبر إلى 29.2 مليون برميل
    أسعار النفط في الأسواق العالمية