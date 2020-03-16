شرور، 16 مارس، أذرتاج تستعد مرافق البنية التحتية العسكرية التابعة للقوات الداخلية التي بدأ إنشاؤها في السنوات السابقة بمحافظة شارور في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي للتدشين. وتشمل المرافق على مبنى سكنية ذات 5 طوابق ومطعم ذي طابقين ومبنى للأركان العامة ذات 6 طوابق وكذلك منشآت عسكرية للحرس ومستودع للأسلحة ومغسل ومحطة التزود بالوقود ومواقف للسيارات وورشات إصلاح وصيانة.

AZERTAG.AZ : مرافق البنية التحتية العسكرية التابعة للقوات الداخلية النخجوانية تستعد للتدشين

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