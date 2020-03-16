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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 12 بئرا ارتوازية لدى 6 مناطق سكنية في جليل أباد

    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٣]

    باكو، 16 مارس، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في السادس عشر من مارس اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب بمحافظة جليل أباد ".

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 840 ألف مانات من المبلغ المنصوص عليه لحفر الآبار الارتوازية بغية تحسين تزويد أقاليم أذربيجان بالمياه للري والشرب في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 12 بئرا ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى 6 مناطق سكنية وهي قرى باباخانلي وجعفر خانلي وجليل أباد وبريفولنويه وشيله ونكه وأوزون تبه يقطنها 63410 نسمة بمحافظة جليل أباد جنوب البلاد.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 12 بئرا ارتوازية لدى 6 مناطق سكنية في جليل أباد
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