  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع استخراج الغاز الطبيعي

    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ارتفع استخراج الغاز الطبيعي في قطاع التعدين بنسبة 19 في المائة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء ان قيمة انتاج المؤسسات الصناعية خلال فبراير بلغت 7.7 مليارات مانات او اكثر بنسبة 0.9 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي وانتج 68.4 في المائة من المنتجات في قطاع التعدين.

    وارتفع حجم الإنتاج في قطاعات انتاج الطاقة الكهربائية والغاز والبخار وتوزيعها وإمدادها بنسبة 5 في المائة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع استخراج الغاز الطبيعي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٤٩]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٤٢]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 33.14 دولار
    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:١٨]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ١٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٣]
    ارتفاع الإنتاج اليومي لأوبك في أبريل – ديسمبر إلى 29.2 مليون برميل
    ارتفاع استخراج الغاز الطبيعي