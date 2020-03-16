أسعار سوق الاستهلاك ترتفع في يناير - فبراير

باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهري يناير – فبراير قياسا إلى الشهر ذاته من العام الماضي 102.8 في المائة بما فيه مؤشر أسعار البضائع الغذائية والمشروبات والتبغ 104.9 في المائة وغير الغذائية 101.1 في المائة والخدمات المدفوعة المقدمة للأهالي 101.4 في المائة.

قالت هيئة الإحصاء في بيان إن مؤشر أسعار الاستهلاك خلال فبراير العام الحالي كان 100.7 في المائة مقارنة بفبراير الماضي بما فيه منتجات الغذاء والمشروبات والتبغ 102.9 في المائة وغير الغذائية 101.6 في المائة والخدمات المدفوعة المقدمة 105.1 في المائة.

وجاء في البيان أن يناير شهد ارتفاع أسعار الأرز والمعكرونة واللبن والجبن والبيض والزبدة واللحم والسمك والزيت النباتي والليمون واليوسفي والتفاحة والسفرجل والكمثرى والرمان والخرمال والبندق والكستناء والملفوف والخيار والطماطم والباذنجان والفلفل والثوم والبصل والبطاطس والسكر والشاي والقهوة والمشروبات الكحولية مع انخفاض أسعار البرتقال والموز والكيوي والجوز والشمندر والجزر والعدس والسكر المسحوق ومشروبات الطاقة.

كما ارتفعت أسعار الخدمات المدفوعة خلال يناير قياسا إلى ديسمبر خاصة في تنظيف الملابس وإصلاحها واستئجارها وإصلاح الأحذية وخدمات الحلاقة والتجميل والطب وأسعار الفنادق والموتيلات والمطاعم وانخفاض أسعار خدمات السكك الحديدية والنقل الجوي الدولي.