أذربيجان تجري عملية تجارية مع شركائها في 133 دولة خلال يناير

باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

أجرت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية عمليات تجارية مع شركائها الممثلة عن 133 بلد خلال شهر يناير للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 71 بلدا واستوردتها من 124 بلد.