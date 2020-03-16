سفارة أذربيجان في إندونيسيا تطلق الخط الساخن
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٩]
جاكارتا، 16 مارس، أذرتاج
أطلقت سفارة أذربيجان لدى إندونيسيا خطا ساخنا لخدمة المواطنين المقيمين في ذلك البلد وسائر البلاد المجاورة التي اعتمدت عليها فيها.
قالت السفارة في بيان إن الخط الساخن يخدم مواطني أذربيجان بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد عبر العالم في كل من إندونيسيا وسنغافورة وفلبين وتيمور ليسته على الهاتفين +6281295622297 و+6281293596611.
وأضافت أنها لم تتلق حتى الان اية معلومات حول إصابة أي مواطن أذربيجاني ممن يقيمون في البلاد المذكورة بفيروس كورونا المستجد.
أقايف مراسل أذرتاج
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٦]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٩]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٧]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٥]
١٠.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٤٦]
٠٦.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٢٨]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٥٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤١]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٤٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٤٧]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
١٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:١٩]
١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٥]
١٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥١]
١٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك