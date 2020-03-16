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    سياسة


    سفارة أذربيجان في إندونيسيا تطلق الخط الساخن

    ١٦.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٩]

    جاكارتا، 16 مارس، أذرتاج

    أطلقت سفارة أذربيجان لدى إندونيسيا خطا ساخنا لخدمة المواطنين المقيمين في ذلك البلد وسائر البلاد المجاورة التي اعتمدت عليها فيها.

    قالت السفارة في بيان إن الخط الساخن يخدم مواطني أذربيجان بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد عبر العالم في كل من إندونيسيا وسنغافورة وفلبين وتيمور ليسته على الهاتفين +6281295622297 و+6281293596611.

    وأضافت أنها لم تتلق حتى الان اية معلومات حول إصابة أي مواطن أذربيجاني ممن يقيمون في البلاد المذكورة بفيروس كورونا المستجد.

    أقايف مراسل أذرتاج

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